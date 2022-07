Sbanda con l’autocarro e centra un albero, muore Daniel Rossi 44 anni di Pontinia

PONTINIA – E’ Daniel Rossi la vittima dell’incidente stradale avvenuto domenica ieri sulla Migliara 47 dove l’autocarro che guidava è finito contro un albero. L’uomo, un 44enne di Pontinia subito soccorso da un equipaggio del 118, è spirato prima del trasporto in ospedale. In gravi condizioni un ragazzo che viaggiava con lui, ricoverato in prognosi riservata al Goretti di Latina. Si è trattato di un incidente autonomo, un’uscita di strada dovuta ad un colpo di sonno del conducente o a un ostacolo improvviso. Daniel Rossi lascia la moglie e una figlia.

Sul posto hanno operato vigili del fuoco e carabinieri.