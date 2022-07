E’ Francesco Antonio Cappetta il commissario straordinario di Terracina: “Spirito di servizio nell’interesse della collettività”

LATINA – Il prefetto di Latina Maurizio Falco ha incontrato oggi, insieme ai vertici delle forze dell’ordine, il nuovo commissario prefettizio del Comune di Terracina, il prefetto Francesco Antonio Cappetta, attuale prefetto di Campobasso, in quiescenza dal 1° agosto prossimo. Si insedierà oggi stesso e sarà lui a guidare l’Amministrazione fino a nuove elezioni dopo il provvedimento cautelare ai domiciliari che ha colpito la sindaca Roberta Tintari nell’ambito dell’inchiesta Free Beach sulla gestione del demanio marittimo a Terracina.

“Un gesto di grande attenzione da parte del Ministero scegliere un prefetto ancora in carica per un commissariamento che si annuncia lungo oltre che delicato – ha spiegato il Prefetto Falco (si voterà a primavera a meno di decisioni diverse, ad hoc, ndr) che d’intesa con il Ministero ha già individuato uno dei sub-commissari nel capo di gabinetto del prefetto di Caserta, il dottor Biagio Del Prete e si appresta a scegliere il secondo che dovrà essere un esperto di gestione economica per via della necessità di fare salvi i progetti del Pnrr.

“Lo spirito è di servizio, sostituirò gli organi elettivi senza far venir meno il dinamismo dell’attività amministrativa. Lavorerò secondo legge e nell’interesse della collettività”, ha voluto sottolineare il Prefetto Cappetta

L’INCHIESTA – Sul fronte dell’inchiesta, proprio oggi, cominceranno gli interrogatori di garanzia degli arrestati e la prima ad essere ascoltata sarà proprio la ex sindaca Tintari che comparirà davanti alla Gip Giorgia Castriota. Alla vigilia dell’interrogatorio la Tintari aveva dichiarato: “Le contestazioni nei miei riguardi oltre che infondate risultano errate – scrive Tintari comunicando le sue dimissioni – ma sento il dovere di tutelare i miei familiari”.

Ai domiciliari oltre alla sindaca, eletta nel 2020 nelle fila di Fratelli d’Italia, sono finiti il presidente del Consiglio Comunale, un assessore, dirigenti e funzionari pubblici. Ai domiciliari anche l’ex vicesindaco Pierpaolo Marcuzzi, già raggiunto da una misura cautelare nel gennaio scorso.