A Sonnino cerimonia clue del Settennale della Madonna delle Grazie

SONNINO – Si avvicina per la comunità di Sonnino il giorno clue della Festa della Madonna delle Grazie iniziata il 17 luglio (e fino al 15 agosto). Alle celebrazioni per il Settennale si affiancano momenti ludici e popolari.

L’icona come da tradizione è stata traslata dal Santuario a lei dedicato e portata nella chiesa di San Pietro, dove resterà per tutto il periodo dei festeggiamenti, esposta alla venerazione del popolo di Sonnino, ma anche di quanti vorranno omaggiarla. Il Settennale raggiungerà il momento più alto sabato 6 agosto 2022, giorno della Trasfigurazione del Signore, dove è prevista sempre in piazza Garibaldi, la Celebrazione Eucaristica officiata da S. Em. Rev.ma l’Arcivescovo di Bologna Card. Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, al termine della quale si snoderà per le strade del paese, seguendo il tradizionale itinerario, la solenne processione con l’Icona di Maria SS. delle Grazie.

Come ricorda nel programma dei festeggiamenti il professor Giuseppe Lattanzi, “Maria Santissima delle Grazie in Sonnino è l’icona che da sempre ispira i sonninesi in ogni aspetto della vita. La sua origine è certamente bizantina e testimonia il forte collegamento tra l’oriente greco e la società del basso Lazio nel periodo medioevale. La Madonna, seduta in trono con il figlio sulle ginocchia, esprime una grande forza spirituale”.

IL PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 3 AGOSTO

ore 8:00 Santa Messa

ore 9:00-12:00 Confessioni

ore 17:30 Santo Rosario

ore 18:00 Santa Messa

ore 19:00-24:00 FESTA DEI POPOLI

serata gastronomica e musicale etnica

a cura della Commissione Immigrazione

e Integrazione Sociale e del Progetto Sai

del Comune di Sonnino

gestito dalla Coop. Sociale “Arteinsieme”

A SEGUIRE CONFERENZA SULLA TEMATICA

GIOVEDÌ 4 AGOSTO

ore 8:00 Santa Messa

ore 9:00-12:00 Confessioni

ore 17:30 Santo Rosario

ore 18:00 Santa Messa

ore 21:00 GRUPPO TEATRALE

“La Bella Compagnia” del Frasso

VENERDÌ 5 AGOSTO

ore 8:00 Santa Messa

ore 9:00-12:00 Confessioni

ore 17:30 Santo Rosario

ore 18:00 Santa Messa

ore 19:30 SAGRA DELLA ZAZZICCHIA

ore 21:00 “MARTUFELLO SHOW”, FABRIZIO MATURANI

SABATO 6 AGOSTO

ore 8:00 Santa Messa

ore 9:00-12:00 Confessioni

ore 15:00 ACCOGLIENZA

AL TERMINAL FALCONE/BORSELLINO

DELLA RAPPRESENTANZA DELLE COMPAGNIE

DELLA SS. TRINITÀ, VALLEPIETRA (RM)

ore 16:00 USCITA DELL’ICONA DELLA MADONNA

SANTA MESSA (PIAZZA GARIBALDI)

PRESIEDUTA DA S. EM. REV.MA

CARD. MATTEO MARIA ZUPPI,

ARCIVESCOVO DI BOLOGNA, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana;

a seguire SOLENNE PROCESSIONE

DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

PERCORSO: chiesa San Pietro,

via Vittorio Emanuele II,

via San Francesco, via Sant’Ulisse,

via C. Colombo, borgo Sant’Antonio,

via Monte della Pietà

(sosta davanti alla chiesetta).

Si riprende da via Monte della Pietà,

via San Marco, via G. Di Vittorio,

via Arringo, via C. Battisti,

piazza Garibaldi, chiesa San Pietro

ore 20:30 A seguire DOPO la Solenne Processione

la serata continua con la SAGRA DELLA ZAZZICCHIA

ore 21:30 TESTIMONIANZA DI GIAMPIETRO GHIDINI,

Fondazione Ema Pesciolino Rosso

ore 22:30 CONCERTO, PIRATI LUNARI MUSIC FESTIVAL

piazza Garibaldi

ore 24:00 SPETTACOLO DI FUOCHI PIROTECNIC