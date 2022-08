Estate di Mediazione Sociale, fine settimana alla Casa cantoniere di Borgo Sabotino

LATINA – Ancora tanti gli appuntamenti ideati dalla Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio per l’estate di Mediazione Sociale, in stretta collaborazione con il Comune di Latina in applicazione del Bando delle Periferie Urbane. Questo fine settimana gli eventi si terranno presso la Casa di Quartiere, di Borgo e di Mare, Cantoniera di Borgo Sabotino in strada Foce Verde, appuntamento giovedì alle 21, venerdì alle 19 e sabato alle 18.

Giovedì 4 agosto alle 21 si terrà la proiezione dei migliori cortometraggi dal Mondo a cura dell’associazione La Domus e del FPDC, Festival Pontino del Cortometraggio internazionale; i lavori proiettati fanno parte dell’archivio di oltre seimila titoli del FPDC.

Venerdì 5 agosto alle 19 ecco “Il mostro della spazzatura” della Compagnia Chùmbala Cachùmbala (dal Guatemala)

di e con Carolina Cifuentes Dominguez e Paolo Iorio. A seguire ABC -azienda per i beni comuni di Latina- sarà a disposizione dei cittadini per spiegare la raccolta differenziata.

Lo spettacolo teatrale nasce dalla sensibilità della Compagnia rispetto al problema dei rifiuti e della salvaguardia ambientale con l’intento, attraverso la comicità e l’amarezza, di creare un momento di riflessione. In un paesino con abitudini ambientali negative nasce un mostro che si nutre di spazzatura che, con l’aiuto della strega Piruja, vuole conquistare il Mondo ma qualcuno aiuterà le persone a cambiare le proprie abitudini e a cacciare il mostro.

La Compagnia Chùmbala Cachùmbala dal 2005 lavora sull’educazione popolare e sulla volontà di far riflettere, attraverso i burattini, su rilevanti problematiche sociali e culturali. La Compagnia realizza laboratori in villaggi indigeni dell’America Centrale, creando burattini e storie su differenti tematiche quali educazione ambientale, violenza intrafamiliare, alcolismo; dal 2006 organizza il Festival Internazionale dei Burattini Titiritlan Guatemala, arrivato alla XIV edizione.

Sabato 6 agosto alle 18 Marco Omizzolo, scrittore e sociologo, presenta il suo ultimo libro dal titolo “Per motivi di giustizia”, incontro a cura dell’associazione Michele Mancino, introduce Tonino Mancino.

“Per motivi di giustizia” è un viaggio tra le storie dei braccianti che si ribellano alla schiavitù delle agromafie e del caporalato, espressione di una Italia che non si arrende nonostante il razzismo, il lavoro forzato, le mafie e i Decreti sicurezza.

Gli eventi inseriti nel Progetto Casa Comune, in applicazione del bando Mediazione Sociale, sono tutti a partecipazione gratuita e preannunciano una serie di laboratori in attivazione da settembre (fino a giugno 2023) nelle aree di interesse del bando Mediazione Sociale, sempre a partecipazione gratuita.

Radio Immagine, Radio Luna, Radio Latina sono media partner.