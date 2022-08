Bagno di gong con luna piena, l’idea dell’Appeal al Lido di Latina

LATINA – Un Bagno di Gong in riva al mare con la luna piena. E’ la proposta per sabato 13 agosto all’ Appeal, sul lungomare di Latina (a sinistra di Capoportiere).

“Una serata speciale – promettono gli organizzatori – con una splendida luna piena associata a una congiunzione planetaria Luna – Saturno. Andremo quindi a lavorare con queste energie in associazione al suono ed alle vibrazioni dei gong planetari. La Luna lavora sul nostro lato femminile e su nutrimento, fertilità e ciclicità mentre Saturno va a togliere tutto ciò di cui non abbiamo più bisogno per il nostro cammino anche se a volte dobbiamo superare la fase di “distacco” che può sembrarci difficile”.

Un evento nato per sperimentare un relax profondo, rilasciare stress e ansie e migliorare la qualità del sonno.

I partecipanti osserveranno la luna piena accompagnati dalle vibrazioni sonore dei Gong planetari suonati direttamente sulla spiaggia e accompagnati dal canto del mare. L’evento sarà condotto da Max Palin – Bagni di Gong Torino.