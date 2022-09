Latina – Pescara, al via la vendita dei biglietti

LATINA – E’ scattata ieri la prevendita dei biglietti per la gara d’esordio casalingo del Latina con il Pescara, in programma domenica alle 17,30. I tagliandi sono disponibili sul circuito CiaoTickets, presso il botteghino dello stadio e nello store di via Eugenio di Savoia, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 ma anche domenica mattina fino alla fine del primo tempo. Oggi alle 17,30, intanto, i nerazzurri affronteranno un test con la Primavera all’ex Fulgorcavi, utile per completare i preparativi in vista del match con i quotati abruzzesi.