Mara Labella di Sermoneta tra i Migliori Assoluti alle olimpiadi dei macellai

SERMONETA – “Dopo aver portato la bandiera di Sermoneta negli Stati Uniti d’America, stasera la Nazionale Italiana Macellai è rientrata in Italia al termine del World Butcher’s Challenge, le “olimpiadi” della carne, portando a casa 3 e 1 bronzo nella categoria “. Le congratulazioni via social arrivano non a caso dalla sindaca Giuseppina Giovannoli dal momento che proprio Sermoneta ha una rappresentativa di altissimo livello. “Tra i premiati, l’unica donna sul podio, la nostra Mara Labella, per il Miglior preparato di POLLO del mondo – aggiunge Giovannoli – Sacrifici e impegno hanno portato a risultati meritatissimi: congratulazioni!”.