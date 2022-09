Oroscopo del giorno 13 Settembre 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in trigono con Saturno nel vostro segno ed annuncia un momento pericoloso per le coppie fragili: le divergenze si moltiplicheranno. Le coppie più stabili invece troveranno un buon compromesso per superare questa tempesta. Single: le Stelle vi invitano a godervi la vita e sostengono le vostre scelte. Professionalmente, non riuscite a concentravi ed il vostro lavoro sarà criticato. Dovreste evitare di prendere decisioni radicali ed aspettare pazientemente che finisca la giornata. Per quanto riguarda la salute, vi sentite sotto pressione e potreste diventare irritabili. Provate qualche seduta di relax per calmare il vostro nervosismo.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Saturno è in trigono con il Sole nel vostro segno. In coppia la comunicazione vi aiuterà a sbloccare alcune questioni: il partner è più comprensivo e più aperto alle novità. Single: avrete la possibilità di sciogliere i dubbi ed i contrasti con chi vi sta particolarmente a cuore. Professionalmente, con il sostegno di Saturno, potreste ottenere maggiore stabilità e sarete molto più sicuri del vostro futuro e della vostra posizione. Per quanto riguarda la salute, nonostante le tensioni accumulate, la configurazione astrale vi metterà di buon umore e sarete molto più motivati: potreste decidere di praticare delle attività fisiche per mantenervi in forma.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, abbandonerete le prese di posizione rigide per far spazio a maggiore disponibilità e dolcezza: gli slanci affettivi e passionali vi faranno bene e contribuiranno ad una vita gratificante, serena e mai monotona. Single: la vostra vita sociale riceverà impulsi deliziosi da Giove e le possibilità di conoscere persone intriganti, o magari la vostra metà sono oramai imminenti. A lavoro sarà un giorno abituale: non avrete nessun tipo di preoccupazione. Dal punto di vista della salute, siete in ottime condizioni: non superate certi limiti e potreste godere a lungo di un buon equilibrio tra il corpo e la mente.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il pianeta vi rende più teneri del solito: avete un rapporto stabile che scorre in modo naturale ed il partner apprezza l’attenzione in più. Single: probabilmente sarà il primo giorno trascorso con una persona incontrata di recente. I momenti condivisi vi porteranno belle soddisfazioni e potreste persino decidere di ripetere l’esperienza. A lavoro, la giornata sarà confortante: siete dinamici e comunicativi e sarete in grado di capire meglio alcune situazioni ingombranti. Per quanto riguarda la salute, le Stelle aumentano la vostra gioia di vita: vi sentite carichi e pieni di entusiasmo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete felici accanto al partner: gioia, fiducia e generosità alimentano la vostra relazione. Sapete come proteggere e sostenere la vostra metà e sarete presenti quando avrà bisogno del vostro aiuto. Single: le vostre qualità dovrebbero bastare per attirare le persone che vi interessano. Professionalmente sarete molto efficaci e riuscirete a portare a buon fine gran parte delle faccende rimaste un po’ indietro. Per quanto riguarda la salute, potreste decidere di iniziare un programma di esercizio fisico, dove ne uscirete con grande soddisfazione; vi renderete conto che imparare una nuova disciplina sportiva sarà molto appagante.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia, la congiunzione astrale esalterà i sentimenti e porterà la vostra sensualità a livelli molto alti: insieme al partner riuscirete a stabilire i prossimi passi da fare. Single: si prevedono molte possibilità di nuovi incontri e nuovi amori soprattutto se sarete in grado di sfruttare al massimo il vostro fascino. Professionalmente, potreste decidere di rivedere alcune delle vostre attività: solo così riuscirete a trovare le parti mancanti e poterle sistemare al meglio. Per quanto riguarda la salute, siete in buone condizioni sia fisiche che morali: non lasciate spazio ai dubbi ed ai pensieri negativi per godere di tranquillità e serenità.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in trigono con Saturno nel vostro segno. In coppia, riuscirete a risolvere gran parte delle problematiche rimaste in sospeso negli ultimi giorni in maniera definitiva e a maturare un’intesa più profonda con il partner. Single: è il giorno più favorevole per nuovi incontri amorosi e senza dubbio sarete in splendida forma per sfoderare tutto il vostro fascino con una facilità disarmante. Professionalmente, mostrerete tutta la vostra determinazione: non vi tirerete indietro e lotterete per sostenere le vostre idee nei progetti che avete deciso di intraprendere. Per quanto riguarda la salute, sarete un tantino stanchi, ma Saturno vi aiuterà a ricaricare le batterie se vi concederete del tempo per riposare.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno. In coppia avete bisogno di elementi concreti per rassicurarvi e spingerete il partner a provare il suo amore. La sua reazione dovrebbe rasserenare la vostra giornata. Single: vorreste più impegno da parte del vostro prescelto e non esiterete a farglielo notare. Sta a voi trarne le conclusioni. Professionalmente siete meticolosi e questo vi permetterà di proseguire con maggiore sicurezza nei vostri progetti. Per quanto riguarda la salute, non riuscite a gestire lo stress accumulato. Pensate alla possibilità di provare alcune sedute di massaggio: riuscireste a rilassare sia il corpo che la mente.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in opposizione con Nettuno nel vostro segno. In coppia, i vostri sbalzi di umore porteranno a discussioni contrastanti con il partner. Per i single, la giornata non sarà favorevole agli incontri: sarete più freddi e distanti del solito. Questa situazione è transitoria e nei giorni a seguire sarete più disponibili. Professionalmente, sarà difficile condividere le altre opinioni: siete più critici del solito e niente sembra accontentarvi. Dovreste evitare discussioni importanti per non creare inutili dispute. Per quanto riguarda la salute, visto il vostro nervosismo, sarete al limite dell’esaurimento. Ricordatevi di rilassarvi per trovare una certa tranquillità.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in quadrato con la Luna nel vostro segno. In coppia, la riflessione e l’azione saranno i due poli che dovranno guidarvi in una giornata che potrebbe risultare faticosa. Vi accorgerete che sarà il modo migliore per evitare l’indecisione o l’impulsività che potrebbe farvi compiere gesti di cui poi vi pentireste. Single: la vostra suscettibilità potrebbe ritorcersi contro di voi. Professionalmente iniziate a pensare di più all’evoluzione del mestiere: le Stelle vi daranno una visione concreta sulle possibili proposte in più. Per quanto riguarda la salute, vi sentite abbastanza in forma considerando tutto quello che avete fatto ultimamente. Provate a riposarvi di più per recuperare ciò che la fatica ha diminuito.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in opposizione con Nettuno nel vostro segno. In coppia state attraversando dei momenti difficili: la vostra vita è in fermento e dovreste provare a trovare un equilibrio che possa alleviare la tensione interna. Single: siete più introversi del solito e non lasciate che nessuno si avvicini a voi. Professionalmente, tensioni, cavilli e malumori saranno all’ordine del giorno. Fate attenzione a non reagire troppo impulsivamente. Per quanto riguarda la salute, lo stress e la tensione vi porteranno alcune emicranie o vertigini. E’ arrivato il momento di prendervi cura di voi e di riposarvi come dovuto.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Saturno è in trigono con il Sole nel vostro segno. In coppia, alcuni cambiamenti di programma vi faranno innervosire. Siate pazienti e provate ad essere diplomatici nei discorsi col partner. Single: l’aspetto astrale vi rende intolleranti e sarebbe meglio rimandare gli appuntamenti. Professionalmente saprete gestire al meglio i vostri obblighi e troverete anche il tempo per rivisitare alcune possibilità. Potreste avere un’idea vincente per lo sviluppo lavorativo. Per quanto riguarda la salute, siete in ottime condizioni: non superate certi limiti e potreste godere a lungo di un buon equilibrio tra il corpo e la mente.

Amore 2/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.