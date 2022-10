All’AbbVie di Campoverde, c’è il Family Day

LATINA – Oggi alla AbbVie è il Family Day, nulla di ideologico ovviamente, solo l’opportunità data ad ogni dipendente di poter ospitare all’interno dello stabilimento produttivo i propri familiari per far vivere e “respirare” loro, la realtà nella quale ogni giorno lavorano “prendendosi cura delle persone”.

“La mission di AbbVie – sottolinea in una nota l’azienda – è avere un’impatto significativo sulla vita delle persone, un impegno che AbbVie – prima azienda in Europa nel settore biofarmaceutico, riconoscimento conferito da Great Place to Work® – estende in maniera inclusiva anche alle famiglie dei dipendenti, con programmi e iniziative disegnati a 360° per chi ogni giorno svolge il proprio lavoro con dedizione e passione all’interno dell’azienda”.

“Passiamo gran parte delle nostre giornate all’interno dello stabilimento produttivo di Campoverde, siamo una grande famiglia, e per completare questa atmosfera familiare abbiamo deciso di fare in modo che il concetto di inclusione prendesse anche questa connotazione dando ad ognuno di noi la possibilità di far conoscere le nostre famiglie all’interno di una delle migliori realtà dove lavorare” ha dichiarato Darragh Pattwell, Direttore dello Stabilimento produttivo di AbbVie Italia.

“Siamo un’azienda che fa della qualità di vita delle persone un punto fermo e imprescindibile, questo è un esempio di come lo facciamo anche per i nostri colleghi” ha concluso Claudia Di Filippo, Direttrice del Quality Assurance di AbbVie Italia.

“Il nostro successo è dovuto all’impegno di tutti i nostri colleghi che ogni giorno si prodigano per migliorare la vita delle persone. Questo ha contributo in maniera sostanziale al riconoscimento ricevuto quest’anno che ci vede come uno dei posti migliori dove lavorare e primi in Europa nel settore biofarmaceutico. Per questo motivo mi sento di ringraziare tutte le persone che lavorano in AbbVie” ha concluso Manuela Vacca Maggiolini – Direttrice delle Risorse Umane di AbbVie Italia.

In occasione del Family Day nell’area esterna all’azienda di Campoverde di AbbVie sono state create aree specifiche adatte ai bambini per consentire anche ai più piccoli di godersi al giornata.