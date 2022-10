A Latina il primo Hub Lavoro del Lazio

LATINA – Incrementare l’occupazione favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, fare formazione sugli avvisi regionali, organizzare laboratori formativi su mobilità transnazionale, laboratori per nuovi cittadini e quelli per nuclei familiari fragili, uno sportello lavoro e autoimprenditorialità e uno sportello Informa donna. E’ l’obiettivo del primo Hub lavoro del Lazio, inaugurato ieri a Latina, il centro servizi dedicato a pre-orientamento, impresa e giovani in via Tiberio 32 coordinato da Fondazione Giacomo Brodolini e realizzato grazie ai fondi POR FSE 2014-2020 di Regione Lazio. Assunti sette professionisti dedicati.

Il primo dei quattro “Open Hub” del Lazio finanziati dai fondi POR FSE 2014-2020 di Regione Lazio e coordinati da Fondazione Giacomo Brodolini è stato inaugurato in via Tiberio 32 a Latina (presso i locali di IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro). Si tratta di un luogo di promozione e attivazione dei talenti dedicato a cultura, socialità e lavoro dove i cittadini possono contare sulla professionalità di sette tra operatori e coordinatori assunti ad hoc.

“E’ un passo molto importante che facciamo nei territori e per i territori stessi – ha detto l’assessore regionale al lavoro Claudio Di Berardino – Il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini è fondamentale per creare situazioni di scambio virtuoso tra domanda e offerta di lavoro. Un investimento che mira a valorizzare i lavoratori, puntando anche a migliorare i processi di formazione.

La sfida è quella di innescare un processo di condivisione tra gli attori territoriali creando nuovi centri di servizi per la collettività, mettere in campo un luogo dove promuovere la coesione sociale, l’occupabilità, l’apprendimento e la competitività dei territori coinvolti favorendo la cooperazione tra cittadini, amministrazioni pubbliche, terzo settore università e imprese con progetti che siano allo stesso tempo innovativi e radicati nel territorio”.

La struttura è aperta dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 ed è inserita nel contesto del quartiere di Campo Boario, una zona che sta vivendo un importante processo di riqualificazione. Al suo interno si trovano una sala formazione, una sala conferenze, uno spazio di coworking e cinque sportelli aperti a tutta la cittadinanza.

Open Hub Lazio è un progetto che ha l’obiettivo di far incontrare la cittadinanza, le amministrazioni pubbliche, il terzo settore, le università, le scuole e le imprese in un’ottica di scambio continuo. Finanziato da Regione Lazio (fondi POR FSE 2014-2020) e gestito dalla Fondazione Giacomo Brodolini e dai suoi partner (PTSCLAS, ENAIP Nazionale, Elite Division, Consorzio Stedi, Euroscuola Rieti, IAL Nazionale) attiverà entro la fine del 2022 i centri anche di Rieti, Viterbo e Cassino.