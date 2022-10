Circeo, ruba un’anta del portone di San Felice Martire: arrestato un 49enne

SAN FELICE CIRCEO – I carabinieri hanno rintracciato l’uomo di San Felice Circeo che nei giorni scorsi ha rubato un’anta del portone di ingresso della chiesa di San Felice Martire nel centro storico. Non un bene qualunque, ma classificato come “culturale”.

Le indagini dei militari dopo la denuncia del parroco si erano subito concentrate su alcuni sospetti e hanno portato presto al garage di proprietà di un 49enne dove era custodito il pezzo. Ma non è finita qui, perché l’uomo, vistosi scoperto, ha iniziato ad invenire contro i militari dell’Arma aggredendoli anche fisicamente, e finendo per colpirne uno alla testa con un grosso masso. A quel punto è stato immobilizzato, e si è reso necessario l’intervento di personale sanitario per calmarlo, mentre i militari sono stati medicati in ospedale.

L’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa di rito direttissimo, fissato per questa mattina. L’uomo dovrà rispondere oltre che di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, anche del reato di ricettazione di bene culturale ecclesiastico, recentemente introdotto nel codice penale.