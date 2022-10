La banda di Babbo Natale prende di mira due Eurospin a Sezze Scalo e Latina

LATINA – Erano mascherati da Babbo Natale e così vestiti hanno assaltato nella notte due Eurospin, il primo a Sezze Scalo, il secondo in Via Epitaffio a Latina. Una banda di ladri è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del supermercato del centro lepino mentre con un grosso mezzo meccanico rubato da una ditta locale si faceva strada devastando l’ingresso dell’attività commerciale. Una volta all’interno poi il gruppo si è impossessato della cassaforte che è stata portata via.

Gli stessi uomini, travestiti hanno poi tentato un colpo simile a Latina dove però il tentativo è fallito. Indagano i carabinieri.