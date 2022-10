Evade dai domiciliari e rapina un uomo nei pressi di Latina Fiori: arrestato un ventenne

LATINA – E’ evaso dagli arresti domiciliari e nella tarda mattinata di ieri ha rapinato un uomo. Il protagonista è Matteo Baldascini, ventenne di Latina, che si è allontanato dall’ abitazione nella quale si trovava detenuto e giunto nei pressi di un bar nella zona del Centro Commerciale “Latinafiori”, ha aggredito un uomo impossessandosi del suo portafogli contenente circa 800 Euro in contanti, e dello smartphone.

E’ stata la squadra Volante della Questura di Latina, avendo immediatamente compreso di chi poteva trattarsi grazie alla descrizione fornita dalla vittima alla centrale operativa, a raggiungere casa dell’arrestato orientando sin da subito le indagini nei confronti del giovane che in estate aveva picchiato una ragazza al Lido ed era stato arrestato per stalking. Qui, i poliziotti hanno visto subito il giovane arrivare a piedi proprio dal luogo della rapina. Vano il suo tentativo di fuga, è stato bloccato immediatamente. Poi è arrivata anche l’ulteriore conferma dalle immagini del sistema di videosorveglianza del Centro Commerciale.

Baldascini è stato quindi arrestato per evasione e rapina in flagranza di reato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per lui i domiciliari si trasformeranno in detenzione in carcere.