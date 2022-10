Voto di scambio, arriva l’archiviazione per l’europarlamentare di Latina Matteo Adinolfi

LATINA – E’ stata archiviata la posizione dell’europarlamentare della Lega Matteo Adinolfi che da luglio dello scorso anno era indagato per presunto voto di scambio politico-mafioso per fatti riferiti al 2016, quando era capolista alle Amministrative di Latina della lista Noi con Salvini.

In una conferenza stampa convocata al circolo cittadino dopo il proscioglimento, i legali del politico, gli avvocati Luca Giudetti e Guerrino Maestri, hanno spiegato come sono state smontate le due intercettazioni ambientali che riguardavano lo stesso Adinolfi, nell’ambito dell’indagine che ha coinvolto l’imprenditore dei rifiuti Raffaele Del Prete ed Emanuele Forzan, commissario della Lega a Sezze e collaboratore di Del Prete, accusati di una dazione di danaro ad alcuni membri del noto clan Di Silvio per un pacchetto di voti da dirottare proprio su Adinolfi.

Il politico ha spiegato di aver sempre avuto fiducia nella giustizia e ha definito questi 15 mesi i più duri della sua vita.

”Sono contento per l’archiviazione dell’amico Matteo Adinolfi, eurodeputato della Lega, con il quale ho condiviso anche una lunga esperienza amministrativa e politica. Ha sofferto molto, insieme ai familiari e alla nostra classe dirigente, per questa vicenda giudiziaria, da cui è uscito a testa alta credendo pienamente nella giustizia. La nostra comunità, a partire da Latina, riabbraccia Matteo e riparte con maggiore forza e determinazione sul territorio per le importanti sfide”, dichiara Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, in un comunicato.