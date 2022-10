Furia a Latina, ventenne picchia la compagna poi si scatena contro i poliziotti

LATINA – Dopo aver picchiato con violenza la giovanissima compagna, ha preso a calci, schiaffi e morsi anche i poliziotti intervenuti su richiesta della donna. E’ quanto accaduto a Latina nel pomeriggio di ieri.

Il ragazzo, 20 anni, all’arrivo degli agenti si stava dileguando e una volta raggiunto ha subito dato in escandescenza insultando pesantemente e poi malmenando gli uomini in divisa tanto che si è reso necessario l’arrivo sul posto di altre Volanti per evitare che la situazione degenerasse.

La compagna del ragazzo ha poi raccontato in sede di denuncia di una serie di maltrattamenti, fisici e psicologici, di cui era stata vittima. Accompagnata al Pronto Soccorso dell’Ospedale S.M. Goretti, le è stato diagnosticato un trauma cranico e contusioni multiple giudicate guaribile 10 giorni.

Il ragazzo invece è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e posto in regime di custodia domiciliare in un’abitazione diversa da quella familiare, come disposto dalla competente Autorità giudiziaria.