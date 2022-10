Giardino di Ninfa, ultimi tre giorni di visita prima della chiusura invernale

LATINA – E’ l’ultimo fine settimana per visitare il Giardino di Ninfa che chiuderà poi per la pausa invernale. Un periodo di sosta necessario per consentire al delicato ambiente, nato intorno alle rovine medievali, un periodo di riposo e di recupero dopo le circa centomila visite ricevute nell’arco temporale compreso tra aprile e novembre.

Sabato 29, domenica 30 e martedì 1 novembre saranno gli ultimi tre giorni di ingresso previsti dal calendario ufficiale, arrivati al termine di una stagione ricca di soddisfazioni e di eventi che sono coincisi con i cinquant’anni dalla nascita della Fondazione Caetani, l’ente cui l’ultima discendente del Casato, Donna Lelia, pittrice e botanica, ha affidato la cura e la gestione del patrimonio di famiglia, perché venisse mantenuto, valorizzato e reso fruibile al mondo. Il Giardino di Ninfa e il Castello Caetani ne rappresentano la parte più preziosa.