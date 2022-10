Latina, Crociata firma l’appello dei Vescovi europei per la Pace in Ucraina

LATINA – C’è anche la firma del vescovo di Latina Mariano Crociata tra quelle dei Vescovi europei che hanno lanciato un appello per la pace contro la guerra in Ucraina dicendosi preoccupati per una possibile espansione del conflitto e per le conseguenze su tutti dell’aumento del costo della vita. I delegati delle Conferenze episcopali dell’Unione Europea si sono riuniti durante l’Assemblea Plenaria d’autunno e al termine della seduta hanno reso nota una lettera comune che qui riportiamo integralmente.

“Ci sentiamo colmi di profonda tristezza per le orribili sofferenze umane inflitte ai nostri fratelli e sorelle in Ucraina dalla brutale aggressione militare dell’autorità politica russa. Ricordiamo le vittime nelle nostre preghiere ed esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alle loro famiglie. Ci sentiamo ugualmente vicini ai milioni di rifugiati, per lo più donne e bambini, che sono stati costretti a lasciare le loro case, così come a tutti coloro che soffrono in Ucraina e nei Paesi vicini a causa della “follia della guerra”. Siamo profondamente preoccupati per le recenti azioni che accrescono il rischio di un’ulteriore espansione del conflitto in corso, con tutte le sue incontrollabili e disastrose conseguenze per l’umanità. La guerra in Ucraina ci riguarda direttamente anche come cittadini dell’Unione Europea. Il nostro pensiero va a tutti coloro che si trovano in difficoltà socioeconomiche sempre più drammatiche, a causa dell’emergenza energetica, dell’aumento dell’inflazione e dell’impennata del costo della vita. Soprattutto in momenti di crisi come questo, ci rendiamo conto ancora una volta che l’Unione Europea è una realtà preziosa, secondo la sua ispirazione originaria. Siamo grati per gli instancabili sforzi dei decisori politici europei nel mostrare solidarietà all’Ucraina e nel mitigare le conseguenze della guerra per i cittadini europei, e incoraggiamo fortemente i leader a mantenere la loro unità e determinazione per il progetto europeo. In piena comunione con i numerosi appelli lanciati da Papa Francesco e dalla Santa Sede, anche noi rivolgiamo un forte appello ai responsabili dell’aggressione, affinché sospendano immediatamente le ostilità, e a tutte le parti affinché si aprano a ‘serie proposte’ per una pace giusta, in vista di una soluzione sostenibile del conflitto nel pieno rispetto del diritto internazionale e dell’integrità territoriale dell’Ucraina.

Per intercessione di Maria, Regina della Pace, preghiamo il Signore di “rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace”.

DICHIARAZIONE

14.10.2022

EN IT DE ES FR

Approvato da

S. Em. Card. Jean-Claude Hollerich sj, Arcivescovo di Lussemburgo, Presidente

S.E. Mons. Mariano Crociata, Vescovo di Latina (Italia), Primo Vicepresidente

