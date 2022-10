Latina, neopatentato travolge un gazebo, cinque feriti

LATINA – Ha travolto un gazebo guidando in stato di alterazione alcolica e ha ferito cinque persone che sabato sera erano sedute ai tavolini di un locale nel centro di Latina. La polizia stradale coordinata dal comandante provinciale Gianluca Porroni è intervenuta sul posto dopo l’incidente per ricostruire quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni alla guida di una Polo c’era un ragazzo neopatentato che ha sbandato in Corso Matteotti finendo contro la struttura esterna del Domino’s Kebab. Sono stati momenti di paura per i presenti, sul posto sono arrivate anche le ambulanze per prestare soccorso ai feriti, che sono stati portati in ospedale per controlli. Nessuno sarebbe rimasto ferito gravemente.

Si attende il risultato dell’alcoltest.