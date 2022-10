Sopralluogo all’Hotel Sabaudia al Lago, il sindaco Mosca chiede alla Regione Lazio di ribassare il prezzo di vendita

SABAUDIA – Il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca invoca soluzioni per l’Hotel Sabaudia al Lago, l’albergo di proprietà della Regione Lazio in Piazza del Comune ristrutturato e poi abbandonato Dopo un sopralluogo svoltosi nei giorni scorsi e che ha mostrato lo stato in cui versa l’edificio di fondazione, ha ottenuto intanto che sarà bonificata l’area retrostante che affaccia su Piazza Santa Barbara. “Nelle prossime settimane, inizieranno i lavori di riqualificazione dell’ingresso posteriore, per ridonare così decoro in via Cesare Battisti dove verrà, tra l’altro, sistemata anche l’aiuola. Finalmente un altro angolo della Città sta per tornare ad essere decoroso”, si legge in una nota dell’Ente.

Nei giorni scorsi il sindaco Mosca con il vice sindaco Giovanni Secci, l’assessore all’Urbanistica Vittorio Tomassetti e il consigliere delegato ai Lavori Pubblici Rossella Garrisi, hanno visitato la struttura e nel corso della verifica è emerso “che lo stato dei luoghi è di estrema precarietà”. “Tutti gli ambienti interni – riferiscono gli amministratori pubblici – risultano gravemente ammalorati, soprattutto a causa del lungo tempo di abbandono e delle sopravvenute infiltrazioni di acqua piovana che interessano specialmente i piani alti dello stabile”.

Il sindaco Mosca ha anche formalmente chiesto che la Regione Lazio, proprietaria dell’immobile e la società Invimit, incaricata della vendita, che d’intesa rivedano il prezzo di vendita, 2,8 milioni di euro, che “gli operatori di mercato – si legge ancora nella nota – ritengono non congrua rispetto alla stima dei costi da sostenere per riqualificare l’infrastruttura”.

“Auspichiamo che la possibile riduzione del prezzo dell’immobile – commenta il sindaco Mosca – possa favorire le offerte da parte di investitori privati e di conseguenza, la vendita attesa ormai da anni”.