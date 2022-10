Ecobonus, falsi lavori per veri crediti d’imposta: così un gruppo acquistava immobili anche a Latina

LATINA – Coinvolge anche la provincia di Latina l’indagine condotta dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, che ha portato a un sequestro preventivo di beni per circa 186 milioni di euro di crediti di imposta relativi ai cosiddetti “bonus facciate”, “ecobonus” e “ristrutturazioni edilizie”. Dalle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria è emerso un sistema fraudolento, basato sulla creazione di falsi crediti d’imposta in capo a società e persone fisiche collegate agli organizzatori della frode, a fronte di lavori mai eseguiti. I benefici fiscali così ottenuti sarebbero poi stati venduti a un istituto finanziario, un’operazione che ha permesso di trasformare in danaro sonante i crediti: oltre 16 milioni di euro. Quindi, con i proventi illeciti ottenuti dalle cessioni dei crediti nei confronti dell’istituto finanziario, è stato accertato l’acquisto di circa 70 immobili nelle province di Napoli, Caserta e Latina, per un valore complessivo di quasi 5 milioni di euro. Le attività di polizia giudiziaria hanno interessato anche la Capitale e sono state svolte anche con il contributo dei locali reparti della Guardia di Finanza.