Terapie oncologiche, le nuove frontiere: convegno a Sabaudia

LATINA – Si parlerà delle nuove frontiere della cura per le patologie oncologiche della mammella, dell’ovaio e della prostata nel convegno “Dalla biologia molecolare alla pratica clinica: la ridefinizione delle terapie” che si svolgerà sotto la direzione scientifica del dottor Enzo Veltri e della dottoressa Teresa Di Palma, dell’Ospedale Santa Maria Goretti, sabato 8 ottobre all’hotel Oasi di Kufra di Sabaudia.

“Nel corso del convegno, esperti provenienti da tutto il territorio nazionale – spiegano gli organizzatori in una nota – si confronteranno discutendo su come l’individuazione di nuove classi di farmaci ‘Intelligenti’, in grado di colpire selettivamente specifici target molecolari, stia modificando l’approccio terapeutico alle patologie oncologiche, e di come stiano emergendo nuove problematiche e riflessioni sulle modalità di diagnosi molecolare e pianificazione terapeutica” nell’ottica della “medicina di precisione che si propone come ultimo obiettivo una terapia personalizzata e rispettosa della qualità di vita delle pazienti“.

Nel corso della giornata si alterneranno relazioni, tavole rotonde e discussioni, con la partecipazione di esperti come il prof Capoluongo, uno dei referenti nazionali ed europei per il BRCA e HRD; la dr.ssa Savarese e la dr.ssa Fabi tra gli autori delle linee guida nazionali dell’AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica).

Il corso, rivolto agli specialisti e ai medici di medicina generale, ha inoltre l’obiettivo di far conoscere i percorsi diagnostico-assistenziali dell’Ospedale S. Maria Goretti di Latina, per favorirne l’accesso, e di mettere a confronto le varie discipline per poter organizzare linee guida finalizzate ad una fattiva collaborazione interdisciplinare.

IL PROGRAMMA Brochure DALLA BIOLOGIA MOLECOLARE ALLA PRATICA CLINICA