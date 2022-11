“Cinque anni in Regione per il territorio”: incontro con Salvatore  La Penna al Park Hotel

LATINA – «Cinque anni di Consiglio regionale, cinque anni per il territorio»: con queste parole Salvatore La Penna annuncia l’incontro pubblico organizzato per raccontare l’attività svolta durante il mandato istituzionale in Consiglio regionale. Si terrà mercoledì 23 novembre, a partire dalle ore 17,30, presso il Park Hotel di Latina. Interverrà, tra gli altri, Enrica Onorati, assessore all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo e Pari Opportunità della Regione Lazio.

L’incontro sarà l’occasione per fare un bilancio del lavoro svolto nella consiliatura a guida Zingaretti e per indicare le prospettive per un rinnovato impegno nella politica territoriale, con particolare riguardo alla comunità pontina. «Abbiamo attraversato anni difficili, – afferma il consigliere regionale del Partito democratico – segnati dalla pandemia e dalla crisi economica, fenomeni che hanno prodotto repentini mutamenti di prospettive, stravolgimenti in diversi ambiti dell’economia, della politica, della società. Tanto lavoro è stato fatto e nei prossimi anni il Lazio avrà risorse straordinarie mai viste per il suo sviluppo. É importante ora portare a compimento il lavoro già intrapreso e permettere così alla nostra Regione, che oggi è più forte, di continuare a crescere. Anticipo il mio ringraziamento all’assessore Onorati con la quale abbiamo condiviso valori e grande impegno per il territorio lungo tutto l’arco del mandato».

L’incontro darà voce ad alcune testimonianze provenienti dal territorio, significative del rapporto avuto con la Regione in questi anni.