Formia, controlli mirati dei carabinieri, denunce e multe

FORMIA – Nel corso di questo fine settimana, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, i militari della Compagnia di Formia, hanno eseguito un mirato controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio e al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Servizi intensificati soprattutto al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali. Numerose le pattuglie impiegate anche per il controllo della circolazione stradale conseguendo diversi risultati.

Eseguite perquisizioni personali e veicolari che hanno portato alla scoperta del possesso di sostanze stupefacenti e al sequestro di 11 grammi di hashish; controllati anche centinaia di veicoli e persone alcune delle quali sono state contravvenzionate per aver violato le norme del codice della strada per guida senza patente di guida o con tasso alcolemico superiore alla soglia minima; controllati numerosi esercizi commerciali, uno dei quali a Formia è stato contravvenzionato per aver organizzato un intrattenimento musicale senza alcuna autorizzazione comunale.