Si rinforza il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia

APRILIA – Nuovi arriva al Reparto territoriale dei carabinieri di Aprilia che si rafforza per far fronte alle aumentate esigenze di un territorio sempre più complesso. Dopo il saluto ufficiale al Comando Provinciale di Latina, ricevuti dal comandante provinciale Lorenzo D’Aloia, sono stati destinati al loro nuovo incarico il luogotenente Francesco Ruggiero e il luogotenente Ferdinando Pernarella, carabinieri esperti entrambi provenienti da Reparti del Comando Provinciale di Roma, andranno a potenziare l’organico del Comando Territoriale di Aprilia sotto la guida del tenente colonnello Paolo Guida e saranno impiegati in servizi di controllo del territorio.

Il Comandante Provinciale di Latina Colonnello Lorenzo D’Aloia, ha formulato ai due militari dell’Arma il suo benvenuto e l’augurio di un buon lavoro.