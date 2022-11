La Provincia di Latina vara il suo primo Piano per l’Informatica

LATINA – La Provincia di Latina si dota del nuovo Piano triennale per l’informatica – annualità 2022-2024 – alla luce della legislazione vigente in materia di ICT e di amministrazione digitale e conformemente alle linee di indirizzo e agli obblighi di attuazione contenuti nel Piano nazionale licenziato dall’Agenzia per l’italia Digitale (AgiD).

Il Piano, redatto conformemente al format reso disponibile da AgID sul portale istituzionale dedicato, costituisce il primo strumento di programmazione e coordinamento delle attività dell’ente in materia di uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e rappresenta dunque, insieme alla definizione del contesto strategico, le linee di azione in termini organizzativi, di governance e di programmazione finanziaria finalizzate all’avvio di una pianificazione per obiettivi concreti, sviluppati con riferimento a target ed indicatori misurabili.

Trattandosi della prima redazione del Piano – si legge in una nota dell’Ente di Via Costa – più ampio rilievo assume nella sua composizione la fase cosiddetta di assessment, vale a dire l’analisi e quindi la verifica delle attuali condizioni di funzionamento, efficacia ed efficienza del sistema informativo nel suo complesso, tesa a rilevare potenzialità e criticità del sistema ai fini non soltanto della predisposizione di una valida programmazione, per la sua generale conoscenza, ma anche di fissazione di criteri valutativi per le successive fasi di monitoraggio.

La struttura del piano ha anche lo scopo di armonizzare lo stesso con gli strumenti di programmazione dell’ente, con i quali si prevede un graduale allineamento per l’avvio coordinato dell’azione amministrativa sia per l’annualità ancora in corso, sia in misura più efficace a decorrere dall’inizio del 2023 e per le annualità successive.

“Si tratta di uno strumento fondamentale per la modernizzazione complessiva della Provincia – sottolinea il Presidente Gerardo Stefanelli – chiamata a nuove sfide sia dal punto di vista dell’azione amministrativa che sul fronte dei servizi ai cittadini. Il Piano per l’informatica ci consentirà di migliorare l’efficienza dell’ente mettendolo al passo con i tempi”.