Latina, ragazzi con Sindrome di Down fotomodelli per un giorno: presentato il calendario

LATINA – E’ stato presentato il calendario realizzato in collaborazione tra AIPD di Latina e l’associazione di Imprese Horeca Lazio sud: ogni mese è stato abbinato ad una attività di ristorazione che ha voluto sostenere l’iniziativa che ha visto un gruppo di ragazzi con Sindrome di Down trasformarsi in fotomodelli per un giorno.

“Le foto che compongono il calendario – ha spiegato il presidente di Horeca Lazio Sud Italo Di Cocco – sono state scattate da due fotografi dell’associazione AIPD, in 12 locali diversi, tutti consociati Horeca, che hanno messo a disposizione le sedi delle loro attività commerciali. Da subito i ragazzi hanno instaurato con noi e i fotografi un rapporto di simpatia e fiducia e i risultati sono visibili a tutti”.

I RISTORATORI – Apre l’elenco a gennaio “La buona cucina”, poi febbraio con le immagini del Picnic e a seguire Un senso bisteccheria, Il Ritrovo, il Park Hotel, il Club del Buongusio, Egidio ristorante, Villa Zani, la Locanda Bonifacio VIII, Pesce Magno, Made in Italo e in chiusura Villa Patrizia che con dicembre completerà il 2023.

“La nostra associazione – spiega la presidente dell’associazione Aipd di Latina Samantha Meini – accoglie ragazzi dai 3 ai 50 anni che si sono davvero divertiti a giocare con i fotografi, offrendo all’obiettivo i loro sorrisi migliori. Siamo grati all’Associazione di Imprese Horeca, per questa occasione che ci è stata offerta, in particolare al presidente, il signor Italo Di Cocco e ci auguriamo che questa collaborazione prosegua oltre il calendario”.

DOVE TROVARLO – Il calendario che si può avere con un contributo minimo di 5 euro, sarà distribuito oltre che nei 12 locali, nelle piazze, con un primo appuntamento il 27 novembre a Latina Fiori, e potrà essere richiesto all’Associazione Italiana Persone Down di Latina chiamando la presidente Samantha Meini 3289139400.