Minturno, “Memorial Don Luigi Marchetta”, vincono Papoccia e la Colatosti

MINTURNO – Grande successo a Marina di Minturno ieri, martedì 1 novembre, per la 13esima edizione del “Memorial Don Luigi Marchetta”, organizzato dall’Atletica Olimpic Marina in collaborazione con il Comitato Territoriale Uisp di Latina. Ai nastri di partenza in piazza Monte d’Argento, a due passi dalla spiaggia, in una giornata incredibilmente estiva, si sono presentati oltre 150 atleti provenienti da più parti del Lazio e della Campania. Il primo a percorrere 10 suggestivi chilometri tra il lungomare e la Torre di Scauri è stato il grande favorito Diego Papoccia, tallonato fino agli ultimi metri dalla sorpresa Andrea Todisco, dell’Aprocis Runners Team: il portacolori del Runners Team Ferentino ha chiuso con un tempo di 33’48’’, con un distacco di soli due secondi sull’altro protagonista dell’avvincente duello. Al terzo posto si è piazzato Antonello Di Cicco dell’Atletica Ceprano (34’44’’). Una compagna di squadra di quest’ultimo, Chiara Colatosti, ha trionfato invece in ambito femminile con un tempo di 43’02’’, precedendo Francesca Macinenti del Centro Fitness Montello (45’39’’) e Nunzia Fusco (46’37’’). Da segnalare, sempre a proposito di donne, la premiazione delle prime trenta arrivate al traguardo, come vuole la tradizione nelle competizioni targate Atletica Olimpic Marina. Per quanto riguarda le società, infine, il riconoscimento è andato alla Polisportiva Ciociara Antonio Fava, riuscita a completare la gara con la bellezza di 29 atleti. Un premio speciale, voluto dalla “Fondazione Angelo Vassallo”, è stato poi assegnato alla Caivano Runners. Il “Memorial Marchetta” si è distinto ancora una volta per le iniziative abbinate alla gara podistiche. Prima dello start c’è stata un’esibizione di handbyke da parte del campione romano Marco Leti, subito dopo ha avuto inizio una festosa e colorata camminata sportiva sulla distanza di 8 chilometri: alla fine il gruppo capitanato da Laura Pesce si è aggiudicato l’omaggio riservato ai più numerosi mentre altri 5 doni sono stati consegnati a protagonisti estratti a sorte. Terminata la corsa dei “grandi”, inoltre, si sono tenute le gare di velocità per i bambini, di età compresa tra i 3 e i 16 anni: ognuno di loro ha ricevuto una bella dose di applausi e un bel regalo con tanto di medaglia. I più applauditi in assoluto sono stati però i ragazzi speciali assistiti dall’associazione Aipd Sud Pontino, arrivati al traguardo con tanta determinazione e con un coinvolgente entusiasmo. Archiviata questa bella giornata di festa, gli eventi Uisp proseguono con il “Corriamo a Monte San Biagio”, in programma domenica 13 novembre.