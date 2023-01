La ministra Locatelli incontra LatinAutismo. Magliocco: “Esposte le principali criticità”

LATINA – La Ministra delle Disabilità Alessandra Locatelli ha incontrato questa mattina l’associazione Latinautismo. Nella sede operativa del Consorzio Industrale del Lazio a Latina (in via Carrara,12), la presidente e Disability&Diversity Manager, Monia Magliocco ha presentato le iniziative nate dalla attivissima APS che si è costituita il 6 luglio 2017 e rappresenta oggi più di 100 genitori soci in tutta la provincia di Latina.

“Una visita graditissima – commenta la presidente Magliocco – la Ministra ha ascoltato per 15 minuti i progetti realizzati e quelli da realizzare e le principali criticità. Le abbiamo consegnato anche un documento con le nostre proposte operative per migliorare i servizi sanitari e socioeducativi del nostro territorio. È stato un incontro molto importante per noi per fare conoscere la nostra realtà associativa e le necessità dei nostri soci”.

La ministra Locatelli ha voluto conoscere quali sono le relazioni di realtà come LatinaAutismo con le istituzioni. All’esponente del Governo, i genitori, per il tramite della presidente Magliocco, hanno voluto rappresentare in primis la discontinuità nella presa in carico tra età evolutiva, adolescente e adulta; le carenze degli interventi riabilitativi rispetto a quanto previsto dalle linee guida per l’autismo; la mancanza di presa in carico globale, dal supporto genitoriale alle visite specialistiche (prima fra tutte il dentista); la scarsità delle informazioni sui sostegni economici che non sono trasparenti e omogenee nei vari distretti e infine, la difficoltà nella ricerca di operatori specializzati per accompagnare i ragazzi nelle attività a casa e a scuola.

La ministra Locatelli era accompagnata dagli esponenti della Lega Matteo Adinolfi, Angelo Tripodi e Vincenzo Valletta, in tour elettorale.