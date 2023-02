Il Latina Calcio 1932 batte la Virtus Francavilla per 2-1

LATINA – Grande successo casalingo per il Latina che batte la Virtus Francavilla grazie ad una grande rimonta di squadra con Fabrizi e Ganz che guidano la riscossa nerazzurra dopo l’iniziale svantaggio.

La partita inizia subito in maniera vibrante, con la Virtus Francavilla che trova dopo poco il vantaggio. Al minuto 11, infatti, la squadra ospite riesce a trovare il varco giusto con Patierno, che supera Tonti in uscita. L’inizio dell’azione è però viziato da un fallo su Sannipoli sulla metà campo non fischiato dal direttore di gara.

Un match che si dimostra nervoso fin dalle prime battute, con tanti falli e proteste nei confronti dell’arbitro. Nel frattempo, il Latina fatica ad organizzare una vera reazione mentre la Virtus Francavilla prova a controllare il pallino del gioco con continui lanci lunghi verso le punte.

Ci prova Ganz a risvegliare il Latina, con una girata volante da dentro l’area che si perde di poco alta sopra la traversa. E poco dopo arriva il pareggio dei nerazzurri. Grande azione sulla destra di Carissoni che mette al centro dell’area con un cross perfetto che trova puntuale all’appuntamento Fabrizi. Il falco di testa si avventa sulla sfera e la scaraventa in rete per l’1-1 del Latina.

In pieno recupero ancora Carissoni sfiora il 2-1 con una bordata dalla destra che viene disinnescata da Avella.

Il secondo tempo riparte subito fortissimo. Il Latina attacca e dopo quattro minuti Ganz si guadagna un importantissimo calcio di rigore. È lo stesso numero dieci che si incarica della battuta, spiazzando il portiere Avella. Tre partite giocate e due gol segnati, che impatto per Ganz con la maglia del Latina.

Al 60’ i primi cambi per Daniele Di Donato: Furlan rileva Riccardi, mentre De Santis entra al posto dell’infortunato Cortinovis. In contropiede la squadra nerazzurra si dimostra pericolosa, ma non riesce a chiudere il match.

Torna in campo anche Lorenzo Rosseti nelle file del Latina, con il numero undici che rileva Luca Fabrizi. Spazio anche per Peschetola allo scoccare del novantesimo minuto.

Dopo sei lunghissimi minuti di recupero l’arbitro fischia la fine del match, decretando il successo della squadra nerazzurra. Tre punti pesantissimi che fanno continuare la corsa verso l’obiettivo stagionale.

IL TABELLINO – Latina-Virtus Francavilla 2-1

Latina Calcio 1932: Tonti, Esposito Ant., Amadio, Di Livio, Sannipoli (90’ Peschetola), Ganz, Carissoni, Calabrese, Fabrizi (82’ Rosseti), Riccardi (60‘ Furlan), Cortinovis (60’ De Santis). A disp.: Giannini, Pellegrino, Belloni, Barberini, Di Mino, Bezziccheri, Nori, Bordin, Esposito And., Gallo. All.: Di Donato

Virtus Francavilla: Avella, Idda, De Marino, Maiorino (64’ Karlsson), Di Marco (46’ Macca), Patierno, Caporale, Risolo (78’ Tchetcheoua), Cisco (74’ Solcia), Murilo, Minelli (74’ Cardoselli). A disp.: Milli, Romagnoli, Manarelli, Ejesi, Prinelli, Carella, Yakubiv. All.: Calabro

Marcatori: 11’ Patierno (VF), 41’ Fabrizi (L), 50’ Ganz (L, rig.)

Arbitro: Gioele Iacobellis di Pisa, 1° Assistente Nicola Di Meo di Nichelino, 2° Assistente Nidaa Hader di Ravenna, 4° Uomo Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia

Ammoniti: 16’ Patierno (VF), 18’ Esposito Ant. (L), 30’ Di Marco (VF), 66’ Di Donato (L, non dal campo), 69’ Risolo (VF)

Angoli: 2-4

Recupero: 1’, 6’

Note: 1149 spettatori di cui 484 abbonati e 3 ospiti