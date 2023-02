Sabato anticipo di Superlega, al Palasport diretta Rai per Cisterna-Monza

CISTERNA – Al Palasport di via delle provincie sabato 11 febbraio dalle 18.00 è di scena il grande volley con l’incontro tra la Top Volley Cisterna e la Vero Volley Monza, valido per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Superlega Credem Banca. L’anticipo in programma tra Top Volley Cisterna e Vero Volley Monza alle 18.00 di sabato sarà trasmesso in diretta su RAI Sport. Il collettivo pontino è fuori dalla zona Play Off ed occupa la nona piazza in classifica con 23 punti ad una lunghezza dagli avversari di sabato pomeriggio. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e sulla piattaforma volleyballworld.tv dalle 18.00 di sabato 11 febbraio 2023.

Michele Baranowicz (Top Volley Cisterna): “Monza per noi sarà la partita più importante del campionato perché portare a casa dei punti con loro vuol dire scavalcarli in classifica e quindi avere la possibilità di giocarci i play off. Sarà fondamentale dare tutto quello che abbiamo indipendentemente dalle condizioni in cui ci troviamo, sarà fondamentale l’approccio, loro sono una squadra che nelle ultime giornate sta giocando una buona pallavolo. Dobbiamo preparare al meglio la partita e scendere in campo con la cattiveria giusta, ricordandoci sempre quelli che siamo, stare li, soffrire e mettere in campo tutto ciò di buono che abbiamo”.