Si è spento Don Simone Di Vito, per 30 anni parroco a Minturno

GAETA – Si è spento all’età di 74 anni Don Simone Di Vito, originario di Coreno Ausonio, per oltre 30 anni parroco di S. Albina a Scauri, dopo essere stato dal 1972 al 1987, parroco della parrocchia di San Martino di Tours nella frazione di Ventosa di San Cosma e Damiano, e poi, dal 2002 al 2004, amministratore delle parrocchie di Santa Maria Infante e di San Giuseppe a Pulcherini di Minturno. Ne ha dato notizia l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari unitamente al presbitero diocesano.

Don Simone fu ordinato sacerdote il 1° luglio 1972 dall’arcivescovo di Gaeta Lorenzo Gargiulo, ed è stato docente di religione cattolica e psicologia, direttore dell’Ufficio Diocesano della Pastorale sociale e del Lavoro e responsabile dell’Ufficio Diocesano per le comunicazioni sociali. Don Simone dal 14 dicembre 2019 Cittadino Onorario del Comune di Minturno. “L’intera Comunità di Minturno lo ricorda con immenso affetto”, ha scritto il sindaco Gerardo Stefanelli.

Le esequie si svolgeranno sabato 4 febbraio alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita in Coreno Ausonio e saranno presiedute dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari. Dalle ore 9.00 la salma sarà esposta in chiesa per la preghiera.