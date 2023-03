Cisterna, alle 15 i funerali di Francesco Mansutti nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo

CISTERNA DI LATINA – Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15 i funerali di Francesco Mansutti il 26enne morto dopo essere stato travolto da un trattore nel piazzale dell’azienda di famiglia sull’Appia. Ad accogliere le spoglie per l’ultimo saluto sarà la chiesa di Santa Maria Assunta in cielo a Cisterna.

Intanto ieri dopo l’autopsia, la bara ha raggiunto la sede della Campana Mangimi dove è avvenuto l’incidente e dove Francesco lavorava dopo la laurea in Economia, e si è aperta la camera ardente con i familiari, la mamma Antonella e il papà Franco, la sorella Michela, i parenti e i tantissimi amici del ragazzo che era molto amato per il suo carattere solare, la sua educazione e il suo impegno nelle cose alle quali si dedicava, come il basket, passione che lo aveva portato a giocare in serie D con la Virtus Basket Pontinia che ha scritto sulla pagina sociale: “Oggi perdiamo un amico, un compagno, una fonte di gioia e di ispirazione per tutta la nostra realtà”.

Anche il liceo Classico Dante Alighieri ha ricordato Francesco Mansutti, ex studente modello e rappresentante d’istituto, con uno striscione affisso all’esterno della sede di Viale Mazzini.

Va avanti nel frattempo l’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Latina per chiarire le cause del drammatico incidente sul lavoro.