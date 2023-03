Addio Silvio, morto a Roma l’ex assessore Di Francia

LATINA – E’ morto a Roma Silvio Di Francia, assessore alla Cultura a Latina nella prima giunta Coletta. Aveva 69 anni. Giornalista, campione di judo, era stato assessore del comune di Roma con Veltroni tra il 2006 e il 2008 e più volte era stato eletto consigliere comunale dell’assemblea capitolina. Aveva accettato volentieri l’incarico a Latina, portando la sua esperienza e la sua larghezza di vedute, la sua cultura e il suo sorriso gentile e ironico.

Nel 2020 era stato colpito da una malattia neurologica di cui lui stesso aveva apertamente parlato a Latina, durante l’ultimo incontro pubblico, al termine del mandato. “Chi vuole ascoltarmi – aveva detto a settembre del 2021 – deve avere pazienza”. Il disturbo si era infatti manifestato con problemi all’eloquio. Era solo l’inizio.

In tanti in queste ore lo stanno ricordando: “Ciao Silvio e grazie per tutto quello che hai regalato alla nostra città”, ha scritto la ex compagna di giunta Patrizia Ciccarelli. Per Gianmarco Proietti, anche lui a assessore della prima giunta Coletta, Di Francia aveva “visto e previsto tanto”.

“Con grande dolore apprendiamo della morte di Silvio Di Francia scrive in una nota Latina Bene Comune – È stato per il nostro Movimento e per la città una persona che ha portato cultura, bellezza e una visione straordinaria. I suoi ultimi anni sono stati tormentati e strazianti ma non ha mai fatto mancare il suo sostegno ed il suo affetto. Lo ricorderemo come un grande amico ed un grande Assessore”.