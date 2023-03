Sabato al Palasport la Top Volley Cisterna incontra Piacenza

CISTERNA – Decima giornata di ritorno del campionato di Superlega Credem Banca. La Top Volley Cisterna sabato pomeriggio alle 18 affronta la Gas Sales Bluenergy Piacenza al Palasport di Cisterna. Il team pontino torna tra le mura amiche dopo lo stop di Perugia, in un match dove gli atleti di coach Fabio Soli hanno espresso una grande quantità di gioco senza riuscire però a contrastare i campioni umbri. Un’occasione per riscattarsi, contro Piacenza, una delle grandi big del campionato italiano vincitrice dell’ultima Coppa Italia giocata al palasport di Roma la scorsa settimana. Bisogna risollevare il morale e conquistare punti preziosi per muovere la classifica, sarà importante farlo davanti al proprio pubblico. Sabato 4 marzo, alle 18, la Top Volley scende in campo a Cisterna contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, per la decima giornata di regular season del campionato di Superlega Credem Banca.

Andrea Mattei (Top Volley Cisterna): “Intanto complimenti a Piacenza per il successo in Coppa Italia, come abbiamo visto nelle fasi finali appena giocate, arriveranno a Cisterna belli carichi. Troveremo una squadra completamente differente da quella incontrata nel girone di andata. Dalla parte nostra il fattore campo, sarà determinante il supporto dei nostri tifosi, noi faremo di tutto per dare battaglia ad una corazzata di campioni, metteremo in campo le nostrre armi migliori e cercheremo di rimanere concentrati per sfruttare le opportunità che ci verranno concesse dagli avversari. La classifica non ci sorride, ad inizio anno ci davano per spacciati, ora siamo dispiaciuti e rammaricati perché ci saremmo meritati i Play off, oggi sono un traguardo molto difficile da raggiungere, però ci crederemo fino alla fine”.

