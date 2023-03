“Status quo”, il Gup del Tribunale di Roma emette le condanne

LATINA – Il Gup del Tribunale di Roma Angela Gerardi ha emesso oggi le sentenze per il processo con rito abbreviato a carico degli esponenti del clan Travali di Latina coinvolti nell’inchiesta “Status Quo”. Cinque le condanne per traffico di stupefacenti, lesioni personali e tentata estorsione, il tutto con l’aggravante mafiosa, per complessivi 20 anni di carcere: 7 anni e sei mesi a Valentina Travali; 5 anni e due mesi al fratello Angelo; 3 anni e quattro mesi per Mohammed Jandoubi; 4 anni e quattro mesi per Gianluca Campoli; un anno e otto mesi per Guerrino Di Silvio.

L’indagine, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Latina e coordinata dalla Dia, era partita dall’episodio della gambizzazione di un tabaccaio in via dei Mille, a Latina, nell’agosto del 2014. Nel processo si sono costituiti parte civile il Comune di Latina e l’associazione ‘Caponnetto’.