Furgone sbanda sulla Pontina ad Aprilia, tre auto lo centrano: quattro feriti tra cui un bambino

APRILIA – Un altro grave incidente stradale si è verificato questa mattina poco prima delle 10 sulla Pontina all’altezza di Aprilia al km 47,400 sulla corsia nord in direzione di Roma. Quattro i mezzi coinvolti tra i quali un furgone. L’autista del mezzo, un corriere, secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale, per cause da accertare, ha sbandato urtando il guardrail che divide la statale nei due sensi di marcia, rimbalzando poi al centro della carreggiata dove è stato centrato da altre tre auto che sopraggiungevano. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso per dinamica. Le preoccupazioni più forti per un bambino di 7 anni, soccorso e anche lui trasferito al Goretti. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Sul posto sta ancora operando la polizia stradale di Aprilia per i rilievi e per la gestione del traffico che è stato deviato sulla laterale.

Ieri un’auto si è ribaltata nel tratto a nord di Latina al km 60 costringendo alla chiusura per l’atterraggio dell’eliambulanza.