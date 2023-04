Giornata Mondiale della sicurezza sul lavoro, Rocca: “Nei primi 6 mesi del 2023, nel Lazio 6000 infortuni”

LATINA – “Nei primi mesi del 2023, solo nel Lazio, sono stati circa seimila gli infortuni sul lavoro. Di questi, sei hanno avuto esiti mortali: tre giovani persone a Roma e tre a Latina hanno tragicamente perso la vita. Dobbiamo invertire la rotta. Dietro questi numeri ci sono storie e famiglie colpite drammaticamente da un’improvvisa quanto evitabile tragedia”. Lo dice in una nota il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della Giornata Mondiale della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per Rocca occorre “prestare attenzione sull’importanza della prevenzione, delle malattie professionali e sulla necessità di un impegno collettivo per promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e della salute in ogni ambiente. Episodi come quelli avvenuti pochi giorni fa all’ospedale di Cassino, dove un’infermiera è stata brutalmente aggredita da un paziente, o ancora la tragica morte di due operai in un’azienda tra Latina e Sermoneta avvenuta a seguito dell’esplosione di una bombola di ossigeno, sono emblematici di una deriva pericolosa nel nostro territorio”.

Il Governatore assicura che “la Regione Lazio ha già avviato azioni per consolidare, promuovere e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, lavoro e studio”.

Nella Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, anche l’assessore regionale al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito, l’esponente pontino di Forza Italia Giuseppe Schiboni richiama l’importanza di “una seria riflessione anche alla luce dei dati sugli incidenti e gli infortuni che si continuano purtroppo a registrare in Italia e nella nostra Regione. È per noi un obbligo civile e morale – scrive in una nota – agire affinché si adottino realmente misure volte ad arginare questo triste trend che in questo primo periodo dell’anno, nella nostra Regione, ha fatto registrare circa seimila infortuni sul lavoro. Uno degli obiettivi prioritari resta ovviamente la diffusione della cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro, puntando con convinzione su informazione e prevenzione”.

Sul tema arriva anche l’intervento del presidente della commissione Lavoro e Formazione in Consiglio regionale, Angelo Orlando Tripodi: “Sto lavorando ad una serie di proposte innovative per assicurare una sicurezza maggiore ai lavoratori. La nostra azione sarà incentrata sempre sull’ascolto e sul dialogo con le categorie, l’impresa e le parti attive”.