I Custodi del tempo, presentazione del docufilm a Sezze

SEZZE – Sabato 22 aprile alle 11 sarà presentato a Sezze, presso il Museo Archeologico Comunale, il nuovo docufilm di Flavio Cammerano dal titolo “I Custodi del tempo – Inseguendo il sogno di Icaro”. L’opera, della durata di 43 minuti, narra la storia del Campo di Aviazione Setino, esistito quasi un secolo fa.

“I Custodi del Tempo “ ritornano con un nuovo viaggio, raccontando il Campo di Aviazione Setino ormai dimenticato. Si tratta del nuovo documentario di Flavio Cammerano “I Custodi del Tempo Inseguendo il Sogno di Icaro”, un’opera di 43 minuti che racconta un pezzo di storia che pochi conoscono ma che ebbe una grande importanza negli anni 20 e che dopo la guerra scomparve senza che ormai vi sia più alcuna traccia tangibile. Flavio Cammerano come già nel precedente docufilm “I Custodi del Tempo Dalla Palude al Novantesimo“, che ha ideato scritto diretto e realizzato in occasione dei novanta anni della città di Latina questa volta in occasione del Centenario dell’Arma Azzurra, ha voluto dedicare questo documentario raccontando di una realtà in ambito Aeronautico esistita quasi 100 anni fa , dove molti giovani andavano per coronare il proprio sogno, quello di volare. Anche questa volta Cammerano consegna alla città un altro documentario da lui scritto ideato diretto e prodotto con una mini troupe pontina composta da Tamara Garolla, Kevin Cervoni, Mario Valle, Maurizio Luffarelli e nel ruolo di intervistatrice Ilaria Barbiero e la studentessa in bicicletta Elisa Cervelloni che ha già partecipato al precedente progetto. Il Documentario è stato già presentato al MUG di Latina il 2 Aprile insieme ad una bellissima mostra statica di aeromodelli in occasione del centenario dell’Arma Azzurra dell’associazione aeromodellistica ASD Gruppo Volo RC Fenice di cui Flavio Cammerano è presidente. Il documentario si snoda come il precedente sempre su tre livelli di narrazione: il protagonista in assoluto è il campo di aviazione che osserva dall’alto i suoi custodi del tempo, che ne conservano ancora la memoria. Il Sindaco di Sezze Lidano Lucidi, il prof. Neurochirurgo Stefano Savino, il Gen. (r) Euro Rosso autore del libro Nido D’aquile, l’istruttore e Campione di Volo a Vela Pietro Filippini, e Iwan Piccioni primo pilota Paraplegico d’Abruzzo col brevetto di pilota acrobatico di Aliante, tutti intervistati da Ilaria Barbiero mentre la giovane studentessa in bicicletta Elisa Cervelloni felice di mostrare alcuni dei luoghi simbolo di Sezze. Inseguendo il Sogno di Icaro, mostra una realtà ormai lontana sorta in un territorio che grazie alla propria conformazione ebbe un successo ineguagliabile. Dopo la presentazione alla città anche questo documentario andrà sulla piattaforma dove già si trova il precedente docufilm ,PRIME VIDEO USA ,UK ,DE , in attesa che presto possa essere disponibile anche in Italia.