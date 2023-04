LATINA – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SP 79, tra i comuni di Artena e Cori per un incidente stradale tra due mezzi pesanti. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute dai comandi di Latina e di Roma hanno impiegato oltre due ore per estrarre dalla cabina di guida, dove era rimasto bloccato, uno dei due autisti. L’uomo è stato affidato ai sanitari, mentre sono tutt’ora in corso le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale.