Bus del Cotral tampona furgone: due feriti sulla Pontina, uno in codice rosso

SABAUDIA – Un incidente stradale ha coinvolto oggi pomeriggio sulla Pontina a Sabaudia un bus del Cotral e un furgone. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale il mezzo di trasporto pubblico ha tamponato un autocarro al km.94+000 della statale 148. Due persone sono rimaste ferite, una trasportata in codice rosso per dinamica all’ospedale di Latina.

Sul posto dove è intervenuto anche il 118, i rilievi sono stati svolti da una pattuglia del Distaccamento di Polizia Stradale di Terracina. Il traffico sul tratto ha subito forti rallentamenti.