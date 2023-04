Sette esponenti di Fare Latina candidati con la lista Celentano

LATINA – Fare Latina ha presentato i suoi sette candidati consiglieri entrati nella lista Celentano in rappresentanza del movimento guidato da Annalisa Muzio. “Sono molto orgogliosa di essere qui oggi insieme a Fare Latina. Con Annalisa Muzio, fondatrice del movimento, ho condiviso sin da subito il pragmatismo, quello che ci vuole per rilanciare, con idee di sviluppo, l’economia del territorio rimasta bloccata nell’inerzia”. Così Matilde Celentano. In lista, oltre a Muzio, Alessio Martufi, Gianluca Miozzi, Alessandro Porzi, Robert Scarica, Roberto Stabellini e Cesare Gargani, quest’ultimo assente per motivi familiari. L’evento si è svolto in piazzale Carturan, nella sede del movimento.

“La scelta di candidare Matilde – ha detto Massimo Marini, portavoce di Fare Latina – è quella giusta per amministrare, finalmente, la città. Occorre un governo stabile, duraturo e unito intorno alla figura del candidato sindaco”.

“Sono estremamente orgogliosa, emozionata e felice – le parole di Muzio – di poter partecipare a questa competizione al fianco di una donna, di una amica, di una cittadina di Latina che per anni si è battuta per la nostra città dai banchi del Consiglio comunale. Con Matilde ci accomuna il senso di appartenenza, lo spirito di servizio, di abnegazione la totale passione ed il totale amore, incondizionato, per la nostra città e per i nostri cittadini. Matilde ha tutte le caratteristiche per poter essere il capitano di una squadra finalmente competente ed all’altezza delle sfide che ci

vedranno protagonisti per la rinascita della nostra città. E poi è donna e per noi donne questo rappresenta un’opportunità storica per la quale tutte ci dobbiamo unire affinché la vittoria di Matilde sia la vittoria di tutte noi e sia l’inizio per una nuova modalità di lavoro e di nuove opportunità per tutte noi. Nel nostro Dna c’è il verbo fare, il fare per noi viene prima di tutti e tutto. La città ha bisogno immediato di risposte”.