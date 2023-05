Benacquista Art Collection, nuovo allestimento con le opere di Ersilia Sarrecchia 

LATINA – La filiale di Latina di Benacquista Assicurazioni ospita per due mesi la personale di pittura di Ersilia Sarrecchia. “Il Suono della Natura” è il tema che caratterizza la mostra dell’outsider pontina del contemporaneo. Quasi venti tele, per lo più inedite accolgono il personale e i clienti del marchio pontino delle assicurazioni noto in tutta Italia per la sua attività professionale ma anche per lo squadrone di basket, del Presidente Lucio Benacquista, che milita nei massimi campionati.

La mostra, allestita nel museo d’arte diffusa, propone uno sviluppo della recente ricerca artistica dell’autrice che propone uno sfondo musicale alla sua cifra stilistica gestuale con un flashback all’arte informale che aveva caratterizzato i primordi. Sono paesaggi ispirati alla natura e dalla natura che si stendono su tele di piccolo e medio formato. Ersilia sembra aver combinato colori e segni in un unico gesto quasi che le sue pennellate vibrassero alla percezione del suono. Alcune imminenti creazioni sono proprio realizzate su spartiti di musica internazionale e alludono ad una relazione tra pittura, musica, amore per il creato sia esso fauna o flora. Saranno sessanta giorni di sinestesie per chi saprà cogliere questo messaggio arrotolato nella bottiglia di Benacquista Art Collection. Saranno visionabili fino al 30 giugno.