Celentano da Unindustria: “Tavolo tecnico periodico per condividere le decisioni più importanti per Latina”

LATINA – Questa mattina il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Matilde Celentano, è stata invitata da Unindustria per illustrare il programma di governo orientato al rilancio economico della città. Tanti i punti affrontati: turismo, sviluppo, trasporti, accoglienza e importanza del mondo giovanile. “Come futura amministrazione – ha esordito Matilde Celentano – abbiamo l’intenzione di intraprendere un percorso continuo con tutte le associazioni di categoria: tavoli tecnici strategici periodici e programmatici in cui cercare soluzioni. L’obiettivo della prossima amministrazione è fare rete anche e soprattutto per il rilancio economico della città. Voi avete bisogno del Comune per fare impresa, ma è il Comune che ha bisogno di voi. Delle vostre competenze, della vostra esperienza, della vostra visione. Saremo il comune dei sì, saremo sempre dalla parte di chi vuole investire e fare impresa sul nostro territorio aiutandolo a superare la burocrazia e i rallentamenti. Fare indotto vuol dire far muovere l’economia, produrre posti di lavoro e aumentare visibilità per il nostro territorio”. I tavoli tecnici programmatici sono, infatti, al centro del programma di governo: è intenzione di Matilde Celentano aprire canali di dialogo tra l’amministrazione e i rappresentanti di tutte le categorie per poter condividere le decisioni più importanti da prendere per il rilancio di Latina.

Il candidato Sindaco ha avuto modo di affrontare alcune tematiche presenti nel programma di governo. “Il turismo – ha dichiarato – dovrà essere un volano fondamentale: abbiamo un territorio meraviglioso che stenta a decollare. Dobbiamo prepararci a eventi importanti come il Giubileo 2025 che porterà milioni di turisti a Roma. Latina dovrà essere pronta ad ospitare e potrà farlo anche attraverso l’istituzione dell’albergo diffuso. Sì a una Latina connessa, tramite fibra e rete 5G in ogni zona, soprattutto in quelle industriali produttive, strumento fondamentale per il lavoro: la digitalizzazione non deve riguardare solo le imprese, ma anche i trasporti. Il pendolare deve poter banalmente vedere tra quanto tempo arriva l’autobus, con un sistema che funzioni. Sì alla Roma-Latina, per cui ci faremo portavoci perché venga realizzata grazie alla filiera istituzionale, così come sì alla valorizzazione dell’università La Sapienza e a strutture di accoglienza per gli studenti, oltre che alla promozione di nuovi corsi di laurea a vocazione turistica. È importante che anche il centro storico sia attrattivo per i giovani e per chi vuole investire nel nostro territorio, non come adesso dove tra le altre cose abbiamo una biblioteca tristemente chiusa. Dovremmo trovare una destinazione d’uso all’ex banca d’Italia anche e soprattutto in funzione dei giovani. Possiamo fare tante cose per rivitalizzare un centro storico deserto da anni. Tra le prime cose che faremo ci sarà il trasferimento dell’ufficio anagrafe da via Ezio al centro, così da riportare nel cuore della città una dei servizi principali che svolge il Comune e che coinvolge tutti gli abitanti. Anagrafe non significa solo produrre certificati: il trasferimento dalla sede distaccata al cuore della città può creare indotto per il centro storico. Ci sarà un’attenzione particolare al welfare, ai più fragili e agli anziani anche grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche – ha concluso -. Tutti obiettivi che potremo realizzare dopo le elezioni del 14 e 15 maggio anche grazie, come ho già detto, alla filiera di governo, una possibilità unica e irripetibile per il rilancio del nostro territorio”.