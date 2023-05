Corruzione in Tribunale a Latina, Impresa scrive al Prefetto Falco

LATINA – Arriva nel giorno della scarcerazione della Gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota (la giudice lascia il carcere per andare ai domiciliari così come richiesto dai suoi legali) , la lettera di IMPRESA, l’Associazione dell’Industria e delle Piccole e Medie Imprese, al Prefetto di Latina, Maurizio Falco, proprio in merito alle vicende legate alla giudice della sezione Fallimentare con la quale si evidenzia “la necessità di un veloce chiarimento di quanto accaduto”.

“Ribadendo la presunzione di innocenza per chiunque sia sottoposto a indagini, e confermando la massima fiducia nell’azione della magistratura – scrive il Presidente di IMPRESA, Giampaolo Olivetti – ho ritenuto di scrivere una lettera al Prefetto Falco, dopo aver ascoltato le preoccupazioni espresse dagli imprenditori associati”.

LA LETTERA

Vs. Eccellenza, Le scrivo in qualità di Presidente di IMPRESA, Associazione

dell’industria e della Piccola e Media Impresa, per esporLe la preoccupazione che molte

imprenditrici e imprenditori nostri associati ci stanno esprimendo in questi giorni, in

relazione alle indagini che hanno colpito un magistrato della sezione fallimentare del

Tribunale di Latina. Inchieste condotte dalla Procura della Repubblica di Perugia, inerenti

presunte azioni che sarebbero state commesse in relazione a possibili reati di corruzione,

ferma restando l’assoluta presunzione di innocenza delle figure coinvolte fino a eventuale

sentenza passata in giudicato.

Ribadiamo, ancora una volta, la massima fiducia nell’operato della magistratura e

delle forze dell’ordine, strenuamente impegnate ogni giorno nella difesa della legalità, della

trasparenza dell’operato dei principali attori della vita sociale, politica ed economica.

I nostri associati ci esprimono l’esigenza che i procedimenti inerenti il diritto

fallimentare possano godere della massima trasparenza e del massimo rispetto delle vigenti

leggi, considerando, inoltre, che il tessuto economico del territorio soffre ancora per la crisi

derivante prima dalla pandemia e poi dagli effetti della guerra in Ucraina con aumento

vertiginoso dei costi di produzione.

Una preoccupazione, Sua Eccellenza lo potrà capire, comprensibile, dopo che in anni

passati si era già verificato un caso gravissimo di corruzione in quelle stanze. Potremmo

quindi definirlo come un nuovo campanello d’allarme, a carico del settore produttivo del

territorio provinciale.

È quindi giunto il momento, a nostro parere, per una doverosa riflessione inerente il

tema della legalità e della trasparenza, che ogni componente della società è chiamato a

rispettare in ogni aspetto della propria vita, personale e professionale. Rappresento

un’Associazione i cui imprenditori hanno come principio ispiratore e fondante quello della

legalità e investono anche molto nei procedimenti necessari a garantirla. E richiedono

altrettanta legalità e trasparenza, soprattutto nel mondo che è chiamato a valutare il loro

operato.

Non c’è sviluppo, non c’è impresa senza legalità e sicurezza che sono garanzie per

esercitare il nostro diritto alla libertà di impresa. Parlo a nome di imprenditrici e imprenditori

onesti che fanno il proprio dovere tutti i giorni, che rispettano le regole e che creano valore.

Pure nelle difficoltà immani, sono testimoni silenziosi di un eroismo quotidiano,

considerando l’interminabile periodo di difficoltà economica che colpisce duramente il

sistema produttivo, reso, in molti casi, ancora più fragile a causa di una significativa

riduzione del volume di affari, della mancanza di liquidità e di una sostanziale difficoltà di

accesso al credito. Tutto questo, purtroppo, può portare un’azienda ad una crisi finanziaria:

e rispetto a queste specifiche situazioni non è più tollerabile che si verifichino fenomeni

come quelli denunciati nell’ultima inchiesta giudiziaria che vede protagonista la nostra città.

Per tutto quanto esposto, desideriamo che l’attenzione posta su procedimenti, con le

conseguenti valutazioni, sia sempre massima, e siamo pronti a offrire o sottoscrivere forme

di collaborazioni con le istituzioni sulla legalità e la trasparenza. Una trasparenza sempre

necessaria, affinché la giusta e corretta azione degli imprenditori, ma anche, dall’altra parte,

una retta e inappuntabile applicazione del diritto, non siano mai messe in discussione dal

cittadino”, si conclude la missiva.