Erbe spontanee, passeggiata nel Monumento Naturale di Giulianello

CORI – Sabato 6 maggio l’associazione culturale Anima Latina in collaborazione con Slow Food Latina organizza una passeggiata dedicata alla raccolta delle erbe spontanee. Il percorso di sette chilometri sarà guidato da Iseno Tamburlani esperto di erbe alimurgiche, nelle campagne di Cori all’interno del Monumento Naturale del Lago di Giulianello dove si sosterà per il pic-nic di pranzo.

“Il nostro territorio è un autentico paradiso di biodiversità e numerose sono le erbe spontanee commestibili presenti. Il riconoscimento e la raccolta delle piante selvatiche è una passione che, dalla notte dei tempi, ha coinvolto da sempre le persone. Questa passeggiata sarà l’ inizio per scoprire le erbe spontanee più comuni e più buone”, assicurano gli organizzatori.

Le erbe alimurgiche sono piante selvatiche edibili e dunque commestibili per l’uomo, utili da mangiare anche per scopi salutistici.

Info e prenotazioni obbligatoria al 335.6063348- 3271274382