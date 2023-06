La sindaca Celentano nomina lo staff, manca solo il capo di Gabinetto

LATINA – La sindaca di Latina Matilde Celentano ha nominato lo staff della sua segreteria particolare e le addette stampa che la assisteranno sul delicato fronte della comunicazione per la durata del mandato. Sono cinque donne e un uomo.

Con il ruolo di Capo Segreteria torna in Comune, Stefano Gori che aveva già avuto lo stesso incarico con il sindaco Ajmone Finestra e che in primavera ha coordinato la campagna elettorale restando sempre al fianco della Celentano (in foto nel giorno della vittoria). Nominata poi nella Segreteria, Daniela Vivolo che sarà affiancata da due pari grado (ma con contratto part-time), Alexandra Viglialoro e Alessia Fabbri.

Addette stampa sono Rita Cammarone con una lunga esperienza nelle redazioni dei principali quotidiani e Bianca Francavilla. Entrambe hanno curato l’ufficio stampa durante la corsa per le elezioni. L’impegno di spesa complessivo è di circa 165mila euro per annualità. La delibera firmata dalla dirigente Emanuela Pacifico è stata pubblicata sull’albo pretorio on line.

Non è stato invece ancora nominato il capo di gabinetto, ma sarebbe questione di giorni, se non di ore, e il nome in campo resta quello di Agostino Marcheselli già capo di gabinetto dell’ex sindaco Zaccheo.