Segreteria Pd Lazio, stravince Leodori. In provincia di Latina lo vota il 99,11%

LATINA – Vittoria schiacciante per Daniele Leodori alle primarie (aperte) del Pd del Lazio per eleggere il nuovo segretario regionale. Nessuna sorpresa: l’esponente Dem, già vicepresidente della Regione, ha sconfitto nettamente l’avversario e consigliere capitolino Mariano Angelucci. In provincia di Latina a Leodori è andato il 99, 11% dei consensi contro lo 0,89% di Angelucci.

La vittoria molto ampia, si unisce anche alla soddisfazione da parte del Pd per l’ampia partecipazione, poiché sono stati oltre 50mila i votanti nei 400 seggi allestiti sul territorio regionale di cui di cui 28 sul territorio provinciale di Latina. Leodori succede così a Bruno Astorre, compagno di partito e amico, scomparso il 3 marzo scorso.

In provincia di Latina hanno votato quasi 6000 elettori. I voti per Leodori sono stati 5704 , contro i 51 raccolti da Angelucci, così ripartiti: 1307 pari al 22, 71% sono andati alla lista Pd delle Opportunità che ha eletto nella segreteria regionale 4 rappresentanti ; la parte più sostanziosa è arrivata al candidato vincente da Rete Democratica, 3132 preferenze pari al 54,42% per un totale di 9 eletti; infine 1265 dalla lista Lazio Democratico pari al 21,98% che ha espresso quattro eletti. Sul territorio provinciale di Latina si sono misurate così anche le tre principali correnti.

LA SODDISFAZIONE DI SARUBBO: “Un grande in bocca al lupo a Daniele Leodori per il lavoro che ci attende – è il commento del segretario provinciale del Pd Omar Sarubbo – La sua elezione è stata un plebiscito e fa piacere che la provincia di Latina abbia dato un grande contributo con oltre 5700 votanti. Una partecipazione importante che dà fiducia e merito dei militanti, volontari, iscritti e segretari di circolo che ancora una volta hanno allestito gazebo in tutti i Comuni. Ora, archiviata la conta, si marci uniti per ricostruire il Partito del Lazio a partire da una decisa opposizione al sistema corporativo e regressivo del Governo Regionale. Un abbraccio da quaggiù al Sen. Bruno Astorre che ha guidato il PD Lazio per molti anni con grande passione e a cui vogliamo e vorremo sempre bene”.

E passando ai contenuti: “Il 1 luglio – aggiunge Sarubbo – terremo la già annunciata Conferenza Programmatica Provinciale

presso l’infermeria di Fossanova dove rimetteremo al centro del nostro dibattito le politiche per lo sviluppo del territorio e l’idea di futuro che vogliamo per i nostri figli. Parleremo di economia, lavoro e formazione, assetto del territorio, sanità, ciclo dei rifiuti e delle acque, mobilità, ambiente ed altri temi di interesse collettivo.

Congratulazioni ai 17 eletti della nostra provincia che entreranno a far parte dell’Assemblea regionale e grazie di cuore a quanti non sono stati eletti ma con il loro pregevole impegno hanno prodotto un bellissimo momento di intensa partecipazione”.

LA PENNA – Auguri di buon lavoro al nuovo segretario regionale del Partito Democratico del Lazio, Daniele Leodori. Quella di ieri è stata una bellissima giornata di partecipazione; un dato importantissimo di affluenza alle elezioni primarie per il congresso regionale sia nel Lazio che in provincia di Latina. Sono molto soddisfatto dello straordinario risultato, nella nostra provincia e nel Lazio, della lista Rete Democratica, che abbiamo costruito e sostenuto insieme a tante e tanti militanti, attivisti, circoli, amministratori. In provincia di Latina Rete Democratica ha raccolto il 54,4% dei consensi, frutto di un lavoro lungo di partecipazione, condivisione, radicamento territoriale, dialogo con i circoli e con gli amministratori. Un patrimonio su cui si sta lavorando da diverso tempo e che continuerà a produrre la sua azione, in maniera aperta ed inclusiva, per la costruzione e il rinnovamento del Partito Democratico. Ringrazio di cuore le candidate e i candidati all’assemblea regionale per il grande impegno profuso; tutti i nostri militanti e dirigenti dei circoli per aver reso possibile questo ulteriore momento di partecipazione alla coda di una fase caratterizzata da tanti appuntamenti elettorali; il segretario provinciale, Omar Sarubbo, per l’impegno e per il prezioso lavoro svolto. Un augurio di buon lavoro a tutte le elette e a tutti gli eletti in assemblea regionale. È stato e continuerà ad essere un impegno ed uno sforzo collettivo. Abbiamo bisogno di un PD forte in questa nuova stagione di opposizione in Regione, che costruisca subito una proposta competitiva, larga ed inclusiva e un campo alternativo alle destre”, dice Salvatore La Penna, consigliere regionale del Pd.

TRIPODI – “Esprimo le mie congratulazioni a Daniele Leodori, nuovo segretario del Pd Lazio, ex vicepresidente della Regione nell’ultima giunta Zingaretti, e attuale vice presidente del Consiglio regionale – così Orlando Angelo Tripodi ( Lega) presidente della commissione Lavoro nonché vice presidente della commissione Sanità – Seppur nel rispetto della diversità, perché la politica è dialettica anche con le opposizioni, riconosco a Leodori correttezza e serietà, pertanto gli auguro un sincero e sentito buon lavoro”