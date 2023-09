Cantiere abusivo sulla SS 148 Pontina, se ne accorge la polizia stradale

LATINA – Effettuavano lavori stradali senza autorizzazione sulla Pontina, lo ha scoperto la polizia stradale che ha controllato questa mattina un cantiere in Via Sterpara a Borgo Montello sull’arteria statale. A destare sospetti i rallentamenti creati dai lavori che non erano stati segnalati dall’Anas.

Dall’ accertamento è emerso che la ditta operante era sprovvista di autorizzazione da parte dell’Ente stradale competente e che la segnaletica non era conforme. Gli agenti quindi, hanno intimato al responsabile ed agli operai di interrompere immediatamente i lavori e di provvedere al ripristino dei luoghi. La ditta è stata sanzionata con una multa di 900 euro.