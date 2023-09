Controlli con drugread e alcoltest, due automobilisti tentano la fuga: fermati e denuciati

LATINA – Controlli stradali con l’etilometro e il drugtest a Latina e per evitarli due automobilisti hanno tentato la fuga. E’ accaduto nella notte e in entrambi i casi i conducenti sono stati inseguiti dai poliziotti, fermati e denunciati all’autorità giudiziaria in stato di libertà.

IL BILANCIO – Il bilancio complessivo è di sei patenti ritirate, di quattordici infrazioni al codice della strada accertate, con un totale di 91 punti decurtati dalle patenti di guida. In totale sono stati controllati 93 veicoli e 96 persone, di cui 79 sottoposte agli accertamenti con le strumentazioni che rilevano l’assunzione di droga e alcol. Tra loro sei conducenti sono risultati positivi all’alcool-test, con un tasso alcolemico superiore al valore consentito.

In strada le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Latina e della Squadra Volante della Questura, con il supporto del dirigente e del personale sanitario, impegnate nell’azione di prevenzione della guida in stato di ebrezza e in stato di alterazione da uso di sostanze stupefacenti. I posti di controllo sono stati attivati nelle principali arterie cittadine, in particolare nei pressi delle discoteche e dei luoghi di ritrovo più frequentati nel corso dei weekend

“Si tratta di un ottimo segnale in termini di prevenzione e repressione delle condotte pericolose per la sicurezza stradale, considerata anche la comprovata efficacia dei dispositivi e dei protocolli operativi dei reparti specializzati della Polizia di Stato”, commentano dalla Questura.