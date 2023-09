Cisterna, marito violento cerca la moglie nella casa-rifugio, scatta l’arresto

LATINA – Accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie, aveva scoperto in quale struttura protetta si trovava, nel comune di Cisterna, e aveva inviato due uomini ad accertarsi della presenza della donna. E’ stato così arrestato mercoledì 20 settembre un cittadino magrebino già destinatario di un divieto di avvicinamento alla moglie anche lei nordafricana per le gravi minacce di morte inviatele. Dopo la denuncia e il provvedimento nei confronti del marito violento, la giovane era stata inserita in una casa di rifugio, poi aveva deciso di allontanarsi per alcuni mesi tornando in patria.

E’ stato al suo rientro in Italia dall’Algeria, che è scattato l’allarme. La donna il 6 settembre si era rivolta alla polizia raccontando che nei primi giorni di settembre il responsabile della casa protetta che la ospitava aveva ricevuto la visita di due cittadini nordafricani che volevano notizie di lei. Una circostanza che non lasciava spazio ad interpretazioni: il marito era in qualche modo a conoscenza della presenza della donna nel luogo che doveva proteggerla e aveva incaricato due emissari di verificare la notizia. I poliziotti del Commissariato, immediatamente informati, hanno subito trasferito la donna presso un’altra struttura protetta, informando la Procura della Repubblica.

E’ stato il giudice ad emettere l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’elevata pericolosità sociale dell’uomo. Il provvedimento è stato eseguito nelle scorse ore e lui trasferito nella Casa Circondariale di Latina.